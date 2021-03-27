متحدث الرئاسة: تطبيق تأخير القطارات بدلا من إيقافها لحين انتهاء التطوير

جدة - نرمين السيد - وجه السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، التعازى لكافة أسر الشهداء والضحايا فى حادث تصادم قطارين بسوهاج، متمنيا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أن الحادث شهد تحركا عاجلا، ومتابعة دقيقة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المجموعة الوزارية المعنية بهذا الحادث.





وأضاف فى تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ناقش فى اجتماعه اليوم مع الحكومة طرق ضمان السلامة والأمان الكاملين لمنظومة السكة الحديد، وعدم تكرار حوادث القطارات مرة أخرى. وأشار إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى تطبيق تأخير فى القطارات بدلا من إيقافها بالكامل لحين انتهاء التطوير بالكامل. وبين السفير بسام راضى أنه يجرى منظومة حديثة على أعلى المعايير، تم التخطيط لها وجار تنفيذها بالفعل، وتحديد التكلفة المالية واستيراد النظام بشراكة مع جهات أجنبية، مؤكدًا أن التحديث هيئة السكة الحديد شامل من أسوان إلى الإسكندرية.

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