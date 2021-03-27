بعد قليل.. صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان. ويحضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

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