جدة - نرمين السيد - نفى محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب اليوم السبت، ما تردد حول نشوب حريق بمحطة السكة الحديد بالزقازيق، وقال إن الحريق اندلع فى مجموعة من الأكشاك الخشبية الكائنة بجوار نفق المشاة المواجهة لبرج القصر الأبيض بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، وتم الدفع بـ 5 سيارات من الحماية المدنية و3 سيارات إسعاف وفصل التيار الكهربائى عن منطقة النفق والمناطق السكنية المحيطة وعمل كردون أمنى حول الأكشاك المشتعلة وغلق طرق المشاة المؤدية للنفق، دون غلق الطريق الرئيسى.





وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أنه تم تكثيف التواجد المرورى بمنطقة ميدان عرابى والمحطة، لتسيير الحركة المرورية، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح أو أية صابات، وتمت السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات تلك الأكشاك بالكامل. وأوضح أن الحصر المبدئى لخسائر هذا الحريق يشير إلى أن النيران التهمت 5 محال تجارية و12 باكية، ومن المرجح أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائى. ولفت إلى أنه تم تكليف محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف التعويضات اللازمة لأصحاب المحال المحترقة، وتكليف نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتوفير محال تجارية بديلة لأصحاب الأكشاك المحترقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية يكشف تفاصيل حريق الزقازيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.