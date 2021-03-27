عاجل.. متحدث الرئاسة: حادث السفينة الجانحة بقناة السويس استثنائى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هيئة قناة السويس لها من الخبرات العريضة فى التعامل تلك الأمور، مؤكدًا أن حادث جنوح السفينة فى قناة السويس هو حادث استثنائى لا يتكرر كثيرًا.





وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج على "مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قناة السويس خلال العام الماضى عبر من خلالها 18 ألف سفينة ولم يحدث أى شئ من بينها أكبر الناقلات فى العالم، وكذلك فى السنوات الماضية، وبالتالى هو حادث استثنائى، مشيرًا إلى أن السفينة إيفر جرين هى من أكبر السفن فى العالم. وتابع: "استغلال الحدث من قبل بعض الدول لخلق طرق بديلة لقناة السويس هو شئ طبيعى"، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة الربيع أكد أن الأمر متروك لحرية أى شركة، ومن يريد استخدام طريق رأس الرجاء الصالح أو غيره له الحرية مع الإشارة إلى أن السفن العابر له ستستغرق حوالى 15 يومًا زيادة فى جدولها عن العبور من قناة السويس، وبالتالى سيكون هناك مدة تشغيل أكبر ومرتبات أكبر ومخاطر تأمين أكبر بالإضافة إلى الجهد الكبير على السفن.

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