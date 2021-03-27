‏يشاطر سفير دولة الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، الأشقاء في جمهورية مصر العربية مصابهم الجلل بضحايا الحادث الأليم لتصادم قطارين في محافظة سوهاج، داعياً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ورضوانه ، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وأضاف السفير الكويتى لدى القاهرة ، أن ‏قلوبنا مع ‫مصر‬ دوماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الكويتي بالقاهرة معزيا مصر في ضحايا قطار سوهاج: أشاطر الأشقاء مصابهم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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