المعاينة الأولية تكشف ملابسات حريق محيط قطار الزقازيق ولا خسائر في الأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية في إخماد حريق شب مساء اليوم بالقرب من محطة قطارالزقازيق ،وحاصر رجال الأطفاء النيران قبل تسللة داخل محطة القطار والمباني المجاورة .
من جهة أخري وصل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لموقع الحريق وجرت المعاينة الأولية ، وسماع أقوال شهود العيان وتبين من التحريات الأولية والفحص أن حريق شب داخل أحد ألأكشاك الخشبية للبائعين داخل نفق عرابي القريب من محطة القطار ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.
كان بلاغاً قد ورد لمديرية أمن الشرقية يفيد إندلاع الحريق ، على الفور هرعت قيادات المديرية إلى موقع الحري ق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم إخماد الحريق وتواصل النيابة العامة التحقيقات .
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