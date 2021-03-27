الوزير: قلت للرئيس السيسى لا استطيع تحمل مسئولية ناس تموت تانى بحادث قطار

جدة - نرمين السيد - وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، قلت للرئيس السيسى لا أستطيع أن أتحمل مسئولية ناس تموت تانى فى حادث قطارو أنه لا يوجد غير حل واحد وهو تشغيل جهاز التحكم الآلى.

وتابع: "لابد من تشغيل جهاز FC للسيطرة والتحكم على مسيرة القطار، بحيث يوقف القطار إجبارى في حين تجاوز السيمافور، ولكنه سيكون هناك تأخير في موعد القطارات بحوالي 25% من الزمن، وذلك الأمر بديل لإيقاف خط القاهرة أسوان بالكامل، لحين الانتهاء من تطوير الخط، حيث أنه هو الخط الوحيد الذى يربط الصعيد بالدلتا والقاهرة وينقل نصف مليون راكب يوميًا".