رئيس الطب العلاجى: تسليم كل جثامين ضحايا قطارى سوهاج لذويهم عدا جثة مجهولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إنه تم إجراء 11 عملية جراحية لمصابى حادث تصام قطارى سوهاج بالمستشفى التعليمى، كما تم إجراء عمليتين جراحيتين بمستشفى ناصر.





وأشار رئيس قطاع الطب العلاجى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على فضائية الحياة، إلى أنه فور وقوع حادث تصادم قطارى سوهاج، أمس الجمعة، جرى رفع درجة الاستعداد للقصوى بكل مستشفيات سوهاج وأسيوط وقنا، من أجل استقبال حالات الإصابة جراء الحادث الأليم.

وأوضح أنه تم الدفع بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية للمساعدة فى التعامل مع حالات الإصابة الوافدة إلى المستشفيات، كما أن هناك توافرا فى أكياس الدم بكافة المستشفيات من أجل مساعدة المصابين.

وبين أن ركاب كانوا من مختلف الأعمار "سيدات ومدنين وعسكريين وأطفال، وكانت حالات الإصابة فيما بينهم مختلفة ومتنوعة"، مشيرا إلى أنه تم تسليم كل الجثامين لذويهم مع استخراج تصاريح للدفن والتوجيه بسرعة دفنها، بينما تبقى جثة واحدة لم يجرى التوجيه بدفنها حتى الآن، لوجود تشوه فيها، ما دفع النيابة العامة لتأجيل دفن الجثة، لحين معرفة هوية الشخص بعد إجراء تحليل الـDNA له.