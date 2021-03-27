مفاجأة عن السفينة الجانحة فى قناة السويس: تعرضت لأكثر من حادث

جدة - نرمين السيد - ففى فبراير 2019، اصطدمت سفينة الشحن "إيفر جيفين" بعبارة صغيرة ترسو على نهر إلبه فى مدينة هامبورج الألمانية. وألقت السلطات فى ذلك الوقت باللوم على الرياح القوية فى الاصطدام الذى ألحق أضرارا بالغة بالسفينة.

وبحسب إذاعة NDR الألمانية فإن الاتحاد الأوروبى يناقش بالفعل إمكانية اتخاذ إجراءات لمنع استقبال السفينة مرة أخرى فى أوروبا، بسبب تكرار مشاكلها وأعطالها الفنية التى تؤثر على الملاحة الدولية، وذلك بعدما صدمت العبارة الراسية فى ألمانيا ثم تعطيلها لمجرى قناة السويس.

وتعد سفينة "إيفر جيفن" من أكبر سفن الشحن فى العالم، حيث يمكن أن تحمل حوالى 20000 حاوية فى وقت واحد، وتم إنشائها عام 2018 بطول يقارب 400 متر وعرض 59 مترًا.

فى وقت سابق، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تمتلك من الإمكانيات والقدرات التى تؤهلها وتجعلها جاهزة للتعامل مع كافة المواقف وهذا الحادث هو حادث نادرا حدوثه أو تكراره.

وتعمل هيئة قناة السويس على تعويم السفينة بإجراء عمليات تكريك حول السفينة لإحاطتها بالمياه من كل الجوانب أملًا فى عودة الملاحة فى القناة لطبيعتها خلال الساعات المقبلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أنه تم الاستعانة بنحو 9 قاطرات لتنفيذ مهمة تحريك السفينة الجانحة، وذلك فى أعقاب الانتهاء من أشغال الحفر فى مقدمة السفينة.