فيديو- مهاب مميش يوضح موعد الانتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم السبت، أن حادثة السفينة البنمية التى جنحت داخل المجرى الملاحى ليست أزمة، نظرًا لمرور عدد ضخم من السفن فى قناة السويس.

وتابع الفريق مهاب مميش أن السفينة البنمية الجانحة لم تتحرك منذ تعطيلها للحركة المطلوبة، وتم تخفيف الحمولة من السفينة، وأشار مميش إلى أن السفينة البنمية تكبدت خسائر مالية نظرا لتعطلها فى المجرى الملاحى، مع حدوث خسارة مادية للعالم كله.

وذكر أن شركات التأمين سوف تعوض الخسائر المالية التى حدثت منذ تعطيل السفينة البنمية، وتقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الإصلاح إلى هيئة قناة السويس.