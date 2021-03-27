زايد توضح سبب تراجع عدد الوفيات فى حادث قطارى سوهاج 

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، اليوم السبت، إن أول سيارة إسعاف وصلت إلى مكان حادث قطارى سوهاج بعد 5 دقائق من الكارثة، لافتة إلى أنه كان هناك سرعة كبيرة فى التحرك من قبل المسئولين بهيئة الإسعاف لإنقاذ المصابين.





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