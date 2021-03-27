الوزير: رصدنا 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية لمنع تكرار تلك الحواث

جدة - نرمين السيد - قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إنه عقد اجتماعا مع مسؤولى هيئة السكة الحديد من أجل وضع خطة لمنع حدوث تلك الحوادث مستقبلا، مشيرا إلى أنه تم رصد حوالى 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية.





وأوضح الوزير فى اتصال هاتفى مع برنامج على مسئوليتى بفضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن سائق القطار ليس المتسبب فى حادثة تصادم قطار سوهاج ، مشددا على أن كل المخطئين فى حادث تصادم قطارى سوهاج سيتم محاسبتهم. ولفت إلى أن القطار القادم من الخلف تم تحذيره بكل الوسائل الممكنة، لكنه لم يجيب ولم يتوقف، مشددا على أن سائق القطار القادم من الخلف خاطئ بنسبة 100%، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن النيابة تجرى تحقيقات فى حادث التصادم. وتابع: "نعمل على إقامة شبكة قطارات على أعلى مستوى، كما أننا لدينا مشكلة فى العنصر البشرى بالسكة الحديد ونعمل على تأمينه على أعلى مستوى".

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