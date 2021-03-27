أداء صلاة الغائب على ضحايا حادث قطاري سوهاج

جدة - نرمين السيد - وحضر الصلاة خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد كبير من قيادات وكبار رجال الدين فى مصر، على رأسهم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

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