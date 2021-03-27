عاهل المغرب يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقال برقية الملك محمد السادس - فى البرقية - "تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا". وأعرب العاهل المغربى، للرئيس السيسى، ومن خلاله للأسر المكلومة، وللشعب المصرى عن أحر التعازى وأصدق المواساة، سائلا الله - تعالى - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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