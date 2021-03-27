صور.. صلاة الغائب على شهداء حادث القطار فى مسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم السبت، صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج وعقار جسر السويس بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، وأَمَّ المصلين، وذلك عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.





وكان من بين الحضور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وقال وزير الأوقاف إن أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج، يأتى فى رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالى الشهداء فى مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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