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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز التصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، وجاءت أبرزها : أن نسبة الحوادث فى قناة السويس صفر بالمئة، مشيرا إلى أنه بعد تعويم السفينة سنقوم بعمل تفتيش واختبار لقدرتها الملاحية، مؤكدًا أننا لدينا جميع الإمكانيات ونحرص على تطوير معدات هيئة القناة.
وذكر لدينا سيناريوهات بديلة حال تعثر تعويم السفينة الجانحة، كما تم التحفظ على كل الوثائق المسجلة والمكتوبة بالسفينة الجانحة، موضحًت أن أكبر شركات الإنقاذ فى العالم تشارك بعملية السحب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. أبرز تصريحات رئيس هيئة قناة السويس عن السفينة الجانجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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