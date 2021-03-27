وزير النقل: منظومة السكة الحديد ستعمل آليًا فى 2024 

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة السكة الحديد في كل المجالات وصولا إلى العنصر البشري؛ موضحا أنه تم رصد 225 مليار جنيه لإقامة شبكة قطارات على أعلى مستوى.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «لدينا مشكلة في العنصر البشري، ويجب الاعتماد على عنصر يستطيع التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة»؛ مشيرا إلى أنه جار إعداد مجموعة من السائقين الحاصلين على دبلومات فنية.

ونوه الوزير، بأن المزلقان الذى وقع أمامه الحادث أمس، مجدد تماما وعلى أعلى مستوى، ولكن هناك خطأ بشرى تسبب فى الحادث.

وأكد الوزير، أنه فى عام 2024 ستكون منظومة الحديد تعمل آلياً بدون تدخل.