رئيس هيئة قناة السويس: حركة مد البحر اليوم تسهل عملية تحريك السفينة 

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هذه الليلة سيكون هناك فرصة سانحة لتحريك السفينة، حيث أن هناك حركة مد للبحر مما سيسهل عملية تحريك السفينة، مشيرا إلى أنه من الصعب التوقع بالوقت الذى ستتحرر فيه السفينة، مؤكدا على أن هناك ثلاثة سيناريوهات لتحريكها والتكريك وسنلجأ إلى عملية تفريغها من الحاويات، مؤكدا على أن الرئيس يتابع عملية تحرير السفينة يوميا أكثر من مرة ووجه بالعمل على الثلاثة سيناريوهات، وكذلك رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة ten تقديم الإعلامى نشأت الديهى، أنه بعد تحرير المركب تماما سيتم التحقيق، مشيرا إلى أن321 سفينة محتجزة حتى الآن فى القناة والبحيرات منها بحيرة التمساح، مضيفا أنه يتم تقديم المساعدة وكذلك كل مايلزم إلى السفن المحتجزة في قناة السويس.

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