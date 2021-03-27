جدة - نرمين السيد - بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضحايا انهيار مبنى بمنطقة جسر السويس فى العاصمة القاهرة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد الكويتى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا انهيار عقار جسر السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.