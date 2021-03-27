مستقبل وطن ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيانه، اليوم السبت، إنه يتقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا ويدعو الله بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأعلن الحزب أنه سيسخر جميع إمكانياته لدعم أسر الضحايا والمصابين.

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