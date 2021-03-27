بالبنط العريض: صحف أجنبية حاولت إظهار تقصير مصر فى التعامل مع جنوح السفينة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى حسام فاروق، إن تغطية الصحافة الأجنبية بشأن حادث قطارى سوهاج كانت إلى حد ما منضبطة لأنها نشرت المعلومات المتاحة على الأرض واستندت إلى المعلومات الرسمية.





وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هناك بعض وسائل الإعلام والصحف الأجنبية حاولت أن تستغل مشكلة جنوح السفينة البنمية بقناة السويس من خلال التصيد للدولة المصرية ومحاولة وضعها فى موقف المقصر لأنها اعتمدت على نشر معلومات من مصادر ذات هوى سياسى ومعلومات غير حقيقية. وذكر فاروق أن الجارديان البريطانية أن التقرير الذى نشرته عن جنوح السفينة شاركت فيه مراسلة الجارديان بالقاهرة روث مايكلسون المطرودة من مصر التى تحمل كرهًا للدولة المصرية وتدعيمها التقرير بمعلومات غير دقيقة ومنضبطة.

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