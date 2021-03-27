مرصد الأزهر يستنكر الرسوم المسيئة التى عرضتها مدرسة بريطانية عن الرسول  

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وأكد المرصد، بحسب بيانه على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه فى ظل ما يشهده العالم من معاناة جراء تأثيرات فيروس كورونا، الذى حصد الآلاف من الأرواح، لايزال البعض يجدون فرصة للانزواء خلف براثن الحقد وتيارات الكراهية المتحزبة، رافضين مبدأ قبول الآخر"، مشددا على أنه "من المشين حقا استفزاز مشاعر الآخر تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأى".
وأضاف: "المرصد إذ يعبر عن عميق أسفه ورفضه التام لتكرار هذه الحوادث التى باتت تجسيدا واضحا لخلل جسيم فى تلك المجتمعات، فإنه يدعو المؤسسات المعنية أن تتخذ كامل إجراءاتها لمجابهة تلك الظواهر المسيئة للرموز المقدسة، كما يطالب من جديد بسن تشريعات جديدة تعاقب المتسببين فى تلك الفتن والمؤججين لها بدافع حرية التعبير".
وتابع: "لقد بتنا فى أمس الحاجة إلى الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة وإرساء مبدأ الأخوة بدلا عن العداوة والبغضاء".
وشدد على أن إيقاف المتسبب فى المشكلة عن العمل ليس هو الحل الناجع، بل يجب أن يتعدى العلاج إلى سن تشريعات جديدة تضمن للجميع حقوقهم وتقينا شر المزيد من مثل تلك الحوادث البغيضة.
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