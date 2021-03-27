مشاركة كنسية وشعبية فى تجليس الأنبا فام أسقف شرق المنيا 

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى عشية التجليس كل من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا أرميا الأسقف العام، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا إلى جانب حضور شعبى يمثل أهالى الأيبراشية

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