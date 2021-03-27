البابا تواضروس يلتقى الشباب فى 99 دقيقة على السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - والتقى قداسته فى بث مباشر "live" عبر صفحات "كنيسة فى بيتك" على منصات فيس بوك وانستجرام ويوتيوب. وأعلن قداسة البابا عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا. ويلتقى قداسة البابا شهريًا مع أبنائه من الشباب فى لقاء مفتوح يقدم خلاله موضوعًا روحيًا ويتفاعل مع أسئلتهم، بهدف التعرف عن قرب على أفكارهم واهتماماتهم بما يدعم التطوير الدائم لرؤية الكنيسة فى خدمتهم.

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