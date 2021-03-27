السعودية: نقدر كفاءة مصر العالية فى التعامل مع حادث جنوح السفينة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء "السعودية"، صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تقدر بالغاً وتدعم الجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة فى التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضى لجنوح إحدى السفن فى قناة السويس. وتابعت "إذ تعرب المملكة عن ثقتها البالغة فى قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن فى مساعدة كافة السفن العالقة فى البحر الأحمر".

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