مصر للطيران تسير غداً 54 رحلة دولية تقل 4837 راكبا  

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأحد، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4837 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير غداً، 54 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من بغداد، اربيل، إنجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، نيويورك، روما، باريس، ابوجا، دبي، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، ابوظبي، فيينا، برشلونة، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، اديس ابابا"، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4837 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .