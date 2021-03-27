  الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس على مدار 72 ساعة القادمة بداء من غدا الأحد ، وحتى الثلاثاء المقبل.

توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود غدا الأحد ، طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

اما حالة الطقس ليلا فيكون بارد على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء.

واوضحت الارصاد انه هناك فرص لسقوط امطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة،وبكون هناك شبورة صباحا على القاهرة والوجة البحرى،ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بالاضافة الى اضطراب شديد على البحر الاحمر وخليج السويس .

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى6 1 ، وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14.

توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود الاثنين المقبل ، طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية ولطيف علي الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

اما حالة الطقس ليلا فيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة مائل للبرودة علي شمال الصعيد لطيف علي الجنوب.

واوضحت الارصاد انه هناك شبورة صباحا على القاهرة والوجة البحرى،ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى6 1 ، وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 16.

توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود الثلاثاء المقبل ، طقس مائل للبرودة نهاراعلى السواحل الشمالية ولطيف علي الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

أما حالة الطقس ليلا فيكون بارد على شمال البلاد حتي القاهرة مائل للبرودة علي شمال الصعيد لطيف علي الجنوب.

وأوضحت الأرصاد أن هناك شبورة صباحا على القاهرة والوجة البحرى،ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى6 1 ، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 16.