فيديو- رئيس قناة السويس: دفة السفينة الجانحة تحركت وأصبح هناك مياه تحتها

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تسخر كل جهودها لإنهاء أزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة، مشيرا إلى أن دفة السفينة تحركت وأصبحت تتحرك بزاوية 30 درجة، والكراكات تقوم الآن بعملية تفريغ وأصبح هناك مياه تحت السفينة لأول مرة.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى، بفضائية صدى البلد، أن رجال الهيئة يعملون على مدار الـ24 ساعة، من أجل إنهاء أزمة السفينة الجائحة، موضحا أنه يتم الآن مناورة الشد باشتراك عدد من القاطرات حل أزمة السفينة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها تشغيل المحرك والدفة بكامل طاقتها؛ لافتا إلى أن الرياح ليست السبب الأساسى فى أزمة السفينة.

كما أشار إلى أن المركب كبيرة ويبلغ طولها 400 متر طول وتنجح فى القناة عرضها 250 متر؛ قائلا: "طول السفينة أكبر من عرض القناة".

ونوه بأن الرئيس السيسى يتصل مرتين يوميا، لمتابعة حل أزمة سفينة الجانحة بقناة السويس، مبينا أنه فى حال عدم تحرك السفينة، سيتم تفريغ الحاويات من أعلى السفينة.

كما أشار إلى أن هناك حوالى 3 سفن للمواشى معطلة فى البحر ووفرنا لهم اعلاف وأطباء بيطريون بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وتابع أن سفن البترول المعطلة ليست السبب فى ارتفاع أسعار البترول؛ منوها بأن قناة السويس هى الممر الأول فى العالم والأكثر أمانا، مشيرا إلى أن عبور السفن عن طريق رأس الرجاء الصالح، بعد أصعب من عبور القناة، حيث يزيد عدد الأيام إلى نحو 14 يوما.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أن قبطان السفينة الجانحة هو المسئول عن الواقعة، مؤكدا أنه عقب الانتهاء من الأزمة ستعمل الهيئة على مدار اليوم ليتم عبور كل السفن المعطلة فى 48 ساعة فقط، مع بدء فتح تحقيق فى الواقعة.