فى صلاة الغائب.. أسامة الأزهرى يدعو بالرحمة لشهداء حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج، فى البيت المحمدى، بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد زكى بدارى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق و الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر خادم البيت المحمدى.





ودعا الدكتور أسامة الأزهرى، بالرحمة لشهداء حادث قطارى سوهاج، وأن يصبر الله أهليهم وذويهم، وأن يشفى المصابين، وأن يحفظ مصر من كل شر وسوء، وأن يصرف عن مصر والدنيا كلها الوباء والبلاء.

وأكد الأزهرى خلال كلمته، أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان مشروع وقد ألف أئمة العلم فى تعظيم هذه الليلة مؤلفات كثيرة، ومنهم الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية - رحمه الله، حيث ألف " رسالة فى ليلة النصف من شعبان"، وكذا الشيخ المحدث عبدالله الغمارى، فكتب "حسن البيان فى ليلة النصف من شعبان"، وغيرهم كثير.

وأشار إلى أن الله عظم شأن بعض الأماكن والأزمنة كالمساجد كونها خير بقاع الأرض، ووقت السحر، ويوم الجمعة، وشهر رمضان، و فضل بعض النبيين على بعض، وقد أمرنا الله أن نعظم ماعظمه " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".

وأوصى الأزهرى بإحياء ليلة النصف من شعبان بالدعاء وقراءة القرآن، وأن نجعل قلوبنا عامرة بالمحبة والإجلال، ودعا الله أن يتجلى وينظر إلى قلوبنا فيغفر لنا.