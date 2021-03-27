حواس: ربط الحوادث الأخيرة فى مصر بلعنة الفراعنة تخلف عقلى

جدة - نرمين السيد - وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن نقل الموميات ليس له صلة إطلاقًا بالحوادث الأخيرة، لافتًا إلى أن لعنة الفراعنة أكذوبة أطلقها الإعلام الغربى بعد إكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

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