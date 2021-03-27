الاتحاد العربى للقبائل العربية يشكر المصريين الأحرار بالسويس على جهوده

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد العربى للقبائل العربية فى البلاد العربية فرع محافظة السويس، تقدمه بالشكر والتقدير لحزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، تحت قيادة عادل فاضل الأمين العام للحزب بالسويس وهيئة مكتب الحزب، لما قدمه من مساهمة حملت أسمى معانى الرقى والعطاء والمشاركة فى إنجاح برتوكول العمل بين الاتحاد العربى للقبائل العربية وأبناء جمعية الكلاحين لتنمية المجتمع والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.





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