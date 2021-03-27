فيديو - محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان أعمال رفع عقار السلام المنهار

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس للوقوف على أسباب إنهيار العقار، وكذا بسرعة تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم.
وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بانهيار عقار فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مكون من 10 طوابق غير البدروم بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، بمنطقة السلام أول.
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