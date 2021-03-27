فيديو - محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان أعمال رفع عقار السلام المنهار

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ القاهرة خالد عبدالعال، واللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، أعمال رفع عقار السلام المنهار خلال زيارتهما المسائية لقوات الحماية المدنية التى تواصل جهودها للبحث عن مفقودين.





وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس للوقوف على أسباب إنهيار العقار، وكذا بسرعة تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم.

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بانهيار عقار فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مكون من 10 طوابق غير البدروم بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، بمنطقة السلام أول.