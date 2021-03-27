تنسيقية الأحزاب تنفى صلتها بأى صفحات غير رسمية

جدة - نرمين السيد - نوهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن ما يصدر عن بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى من انتحال لصفة التنسيقية والقيام بتدشين صفحات ومجموعات تحمل اسم التنسيقية ودعوة الناس للانضمام إليها هو عمل مرفوض تمامًا.





وأكدت التنسيقية عدم صلتها بأى من هذه المجموعات وعدم الاعتراف بغير الصفحات الرسمية لها، مشيرة إلى أنها ستتولى الملاحقة القانونية لكل من ينتحل صفتها بغير حق ويستخدمها فى تحقيق أهداف معينة.

وأهابت التنسيقية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الدعوات، كما تؤكد أن الصفحة الرسمية معروفة للجميع، وأن طريقة الانضمام تكون عبر الرابط المخصص لذلك.

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