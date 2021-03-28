جدة - نرمين السيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضحايا حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب أمير الكويت، عن خالص تعازيه للرئيس السيسى بضحايا الحادث، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيا الشفاء لجميع المصابين. كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس السيسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا انهيار عقار جسر السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.