البابا تواضروس يعلن تلقيه للقاح كورونا 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع الشباب الذى يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة "كنيسة ف بيتك" تحت عنوان "99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا".

وتلقى قداسته سؤالا من أحد الشباب عن مدى صحة تلقى اللقاح المضاد للفيروس، فى برغم ما ينتشر عن الآثار الجانبية للقاحات.

وأجاب قداسة البابا أن هذه اللقاحات تم إنتاجها بعد عدة تجارب وتم التأكد من فاعليتها، وأن ما يتردد عن بشأنها هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة. معلنًا عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وسيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.