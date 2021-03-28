أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على تواصل دائم ومستمر معنا، ويعرض علينا نصائح واقتراحات مفيدة، ووجه بعدم الانتظار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى، أن قبطان السفينة هو المسئول عن الأخطاء وشحوط السفينة، وأن رأى المرشد استشارى فقط، ويقدم النصائح، ولكن الرأى النهائى لقبطان السفينة، مؤكدا أنه خلال 48 من خروج السفينة وإعادتها إلى مسارها الصحيح سننتهى من تمرير السفن المتعطلة بسبب السفينة العالقة، وستعود الحركة إلى طبيعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: ستتحرك السفن وتعود حركة الملاحة عقب 48 ساعة من خروج السفينة الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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