التنسيقية: أشخاص ينتحلون صفتنا بصفحات على مواقع التواصل.. وسنلاحقهم بالقانون

نوهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن ما يصدر عن بعض الأشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي من انتحال لصفة التنسيقية والقيام بتدشين صفحات ومجموعات تحمل اسم التنسيقية ودعوة الناس للانضمام إليها هو عمل مرفوض تماما.

وأعربت التنسيقية عن عدم صلتها بأي من هذه المجموعات وعدم الاعتراف بغير الصفحات الرسمية لها، فإنها تؤكد أنها ستتولي الملاحقة القانونية لكل من ينتحل صفتها بغير حق ويستخدمها في تحقيق أهداف معينة.

وأهابت التنسيقية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الدعوات، كما تؤكد أن الصفحة الرسمية معروفة للجميع، وأن طريقة الانضمام تكون عبر الرابط المخصص لذلك.