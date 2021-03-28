اكتشف الإسكندرية بـ7 لغات .. أول تطبيق إلكترونى سياحى

جدة - نرمين السيد - ووقعت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، وممثلى الشركة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات "ITAP" المنفذة لبرمجة التطبيق.

ومن المقرر عقب توقيع البروتوكول سيكون متاح تحميل التطبيق الإلكترونى من Google play بعد ١٥ يوما، وفى خلال ٣٠ يوما من App store.

وقال الشريف إن تطبيق "اكتشف الإسكندرية" يعد نقلة نوعية جديدة يجرى تنفيذها لأول مرة بالإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمى.

وأضاف المحافظ، أن التطبيق سيساهم بشكل كبير فى الترويج السياحى لمدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يعد ثمرة ونتاج عمل استمر لمدة عام كامل بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة والشركة المنفذة.

وأكد أنه فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم فأننا نحرص على متابعة كل ما هو جديد أو حديث وتطبيقه لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها.

ومن جانبه؛ أوضح محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أن التطبيق يتم إطلاقه بـ 7 لغات هى "اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية والصينية".

وأشار إلى أن التطبيق يحتوى على جميع المعلومات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية سواء التاريخية أو السياحية أو الأثرية والفنادق والخرائط والرسومات، وأشهر الأماكن وأشهر الأكلات وغيرها.

وأضاف أن كل ما يدور فى خاطر السائح الأجنبى أو العربى أو حتى السائح المحلى من معلومات عن الإسكندرية يستطيع أن يجدها فى هذا التطبيق باللغة التى تناسبه.