محافظ المنيا يهنئ الأنبا فام لتجلسيه أسقفا لشرق المنيا

جدة - نرمين السيد - أقيمت مساء السبت صلوات تجليس أسقف إيبارشية شرق المنيا الجديد الأنبا فام، والذى تمت سيامته فى درجة الأسقفية بيد قداسة البابا تواضروس الثانى فى السابع من شهر مارس الجارى.





حضر التجليس أسامة القاضى محافظ المنيا وقيادات المحافظة وأعضاء البرلمان، الذين قدموا التهانى كما شارك فى صلوات التجليس عدد من أحبار الكنيسة. وألقى محافظ المنيا كلمة مناسبة، وألقى كذلك بعضٌ من الحضور كلمات، وفى الختام تكلم الأنبا فام، شاكرًا الجميع.

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