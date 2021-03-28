رئيس هيئة قناة السويس : قبطان السفينة الجانحة هو المسؤول عن الأزمة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن قبطان السفينة الجانحة "إيفر جرين"، هو المسؤول عن الأزمة، لأنه قائد السفينة، مشيرا إلى أن المرشد قراره استشارى، والمسؤول الأول والأخير هو القبطان.





وأشار ربيع، فى اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى" بفضائية صدى البلد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقدم اقتراحات يوميا من أجل التعامل مع أزمة السفينة الجانحة، ويتابع أيضا تطورات التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا مناورات الشد فى أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح لحل أزمة السفينة الجانحة. وأوضح أن قناة السويس تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة، مضيفا أن "السفينة نفسها مرت فى وقت سابق من القناة دون أى مشاكل"، وشدد على أن الجهات المسؤولة فى القناة هى التى ستتولى التحقيق فى أزمة السفينة الجانحة. ولفت إلى أن سفن البترول المعطلة بسبب أزمة السفينة الجانحة ليست السبب فى ارتفاع أسعار البترول.

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