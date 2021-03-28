نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2021 برقم اللوحة إلكترونياً مجاناً وكيفية الدفع وأسعار المخالفات في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2021 برقم السيارة أونلاين ومجانا عبر الموقع الرسمي للاستعلام عن المخالفات، حيث أن أغلب السائقين يرتكبون العديد من المخالفات المرورية بدون انتباه ولذا يرغب الجميع في معرفة المخالفات المسجلة على السيارة والمبلغ المطلوب لكل مخالفة، والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت بالفعل أنه يمكن سداد قيمة المخالفات المرورية بعدة طرق سنذكرها لكم في هذه المقالة، وقد كانت خدمة معرفة المخالفات المرورية وطريقة سدادها من الخدمات الهامة التي قامت الوزارة بتقديمها لتوفير الوقت والجهد على المواطن وعلى الموظفين الحكوميين في الجهات المختصة.
وقد قامت وزارة الداخلية المصرية بإضافة خدمة جديدة على موقعها، وهي خدمة احذر أنت مخالف، والهدف من هذه الخدمة هو تنبيه السائق أنه يوجد عليه غرامات لارتكاب مخالفات مرورية، وهذا عبر إرسال رسالة نصية على هاتف السائق فور ارتكابه للمخالفة، والجدير بالذكر أن هذه الخدمة متواجدة في جميع محافظات الجمهورية.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2021
- الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية
- النقر على خدمات نيابات المروراختيار قسم “مخالفات رخص السيارات”
- إدخال رقم الرخصة في الخانة المخصصة لها
- اختيار المحافظة التابعة لرخصة القيادة
- اختيار وحدة الترخيص التابع لها
- اختيار نوع الترخيص “درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، خاصة”
- النقر على “إجمالي عدد المخالفات”
لم عليك الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها
تقوم إدارة التجاوزات في إدارة المرور بفرض المزيد من الغرامات على أصحاب جميع أنواع السيارات والرخص عند الإخلال بقواعد الأمن والسلامة وعدم الالتزام بقانون المرور الجديد، كما قامت بتحديد غرامة معينة على كل مخالفة يقوم السائق بارتكابها، وهذا بواسطة عدد النقاط المتبع في قانون المرور الجديد.
كيفية دفع غرامات المخالفات المرورية
يمكنك دفع الغرامات المرورية عبر خدمة فوري للدفع الإلكتروني، وهذا عبر الاتصال بهم عبر 16421 أو مراسلتهم على صفحة الفيس بوك الرسمية لفوري بمصر، وعندما يتم التواصل معك من خلال مندوب فوري قم بإعطائه البيانات التي يطلبها، وعند إتمام العملية سيتم إرسال شهادة سداد المخالفات إليك عبر البريد المصري، ويمكنكم أيضا الدفع عبر خدمة مصاري أو bee
أسعار مخالفات المرور في مصر
- السير عكس الاتجاه: سحب الرخصة لمدة لا تتخطى الشهر
- الزجاج الفامية: غرامة من 100 إلي 300 جنيه وسحب الرخصة
- عدم ربط حزام الأمان: غرامة من 100 إلي 300 جنيه
- الأعمال الغير مشروعة في السيارة على الطريق العام: غرامة لا تتعدى 300 جنيه
- قيادة الدراجة النارية دون خوذة: غرامة من 100 إلي 300 جنيه
- عدم امتلاك مطفئة حريق في السيارة: غرامة من 300 إلى 3000
- عدم استخدام سيارة الأجرة لنقل الركاب: غرامة من 1200 إلى 1500
- عدم وضع لوحة السيارة: غرامة من 300 إلى 1500
تسعى الحكومة المصرية للتخفيف علي المواطنين حمل الذهاب للمقرات الحكومية والانتظار الطويل لإتمام بعض العمليات المختلفة الكثيرة ومنها واهمها الإستعلام علي المخالفات المرورية التي أصبحت اليوم بين يديك وانت بالمنزل دون الذهاب لاي مقر وايضا ليس للاستعلام فقط بل ومن الممكن اتمام العمليه ايضا وهذا ما تريد الوصول اليه الحكومة المصرية دائما ونحن نواكب كل ما هو جديد علي الموقع فتابعونا.
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