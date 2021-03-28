بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة، إن تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين يهدف لرفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.

وتستهدف الحملة تطعيم أكثر من 16 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فرق متحركة فى الشوارع والميادين والنوادى الصحية وبجوار الكنائس والمساجد، وكذلك المترو والأسواق والسيارات بمشاركة أكثر من 90 ألف فرق طبية، والحملة يشارك فيها أيضا فرق ثابتة فى الوحدات الصحية المختلفة والموجودة داخل جميع المحافظات.

وتعمل الحملة على مدار 4 أيام وحتى بداية الشهر المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وأكدت الوزارة على ضرورة التطعيم للحفاظ على خالية خالية من مرض شلل الأطفال.