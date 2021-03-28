جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة، إن تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين يهدف لرفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.
وتستهدف الحملة تطعيم أكثر من 16 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فرق متحركة فى الشوارع والميادين والنوادى الصحية وبجوار الكنائس والمساجد، وكذلك المترو والأسواق والسيارات بمشاركة أكثر من 90 ألف فرق طبية، والحملة يشارك فيها أيضا فرق ثابتة فى الوحدات الصحية المختلفة والموجودة داخل جميع المحافظات.
وتعمل الحملة على مدار 4 أيام وحتى بداية الشهر المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وأكدت الوزارة على ضرورة التطعيم للحفاظ على خالية خالية من مرض شلل الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم فى المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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