الأرصاد عن طقس اليوم: بارد نهارا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة وعظمى القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأحد، نهارا مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة،لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة ، معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد والرياح نشطة.





كما تكون حالة الطقس ليلا باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد و جنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء.

كما أن هناك فرص لأمطار خفيفةعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 20 12

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 12

دمنهور 19 12

بلطيم 18 12

مطروح 17 13

السلوم 18 12

سيوة 20 08

بورسعيد 19 14

دمياط 18 14

الزقازيق 20 12

المنصورة 19 12

الاسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 18 14

رأس سدر 21 11

نخل 20 08

نويبع 24 14

طابا 22 13

كاترين 18 07

الطور 24 14

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 25 14

مرسى علم 23 16

الفيوم 21 12

بنى سويف 21 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 24 13

قنا 25 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 14

ادفو 27 14

أبوسمبل 28 15

الوادى الجديد 26 14

شلاتين 27 17

ابو رماد 28 16

حلايب 25 19

رأس حدربة 24 18