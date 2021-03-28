حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 29-3-2021

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
حظك اليوم برج الحمل الأثنين 29/3/2021
مهنياً: وجود القمر في برجك عزيزي برج الحمل يعني التجديد في منطقة ما.
عاطفياً: المعاملة الجيدة لشريكك لها عواقب إيجابية ، وتلاحظها على وجوههم.
صحياً: لا تهمل صحتك ، فهذا كنز عظيم لا يقدر بثمن لمستقبل صحي.
حظك اليوم برج الثور الأثنين 29/3/2021
من الناحية المهنية ، يخلق القمر في المنزل الثاني عشر جوًا متناقضًا من العمل الجاد والوهم.
عاطفياً: قد تواجه بعض الصعوبة في علاقة عاطفية وقد تكون جادًا أو وقحًا مع شريكك ، فكن يقظًا.
صحياً: حاول استخدام عطلة نهاية الأسبوع للذهاب في نزهة في الطبيعة لجعل حياتك أسهل.
حظك اليوم برج الجوزاء الأثنين 29/3/2021
مهنياً: لقد ربحت قضية أو ربحت جائزة وتميل إلى مناقشة القرض أو التمويل أو الدعم لمشروع كبير.
عاطفياً: شريكك بجوارك ، ما الذي تخاف منه؟ حاول تحقيق أقصى استفادة من الموقف لتحقيق الفوائد التي طال انتظارها.
صحياً: أنت من يتخذ قرارات عملية وصحيحة عاطفياً ، لكنك تفشل بطريقة ما على المستوى الصحي.
حظك اليوم برج السرطان الأثنين 29/3/2021
مهنياً: اجمع المعلومات وحاول تحقيق نتائج واضحة ولكن تجنب اللبس والمشاكل.
عاطفياً: عامل شريكك بهدوء ، عبر له بأفكارك وحذره من ضرورة الحذر من الملاحقين الأشرار.
صحياً: يمكنك أن تقول بينك وبين نفسك أنك لست بحاجة إلى ممارسة الرياضة ، لكن الأيام ستظهر لك أن تفكيرك خاطئ.
حظك اليوم برج الأسد الأثنين 29/3/2021
مهنياً: حدث تقدم كبير في علم الفلك في هذا اليوم ، لذا حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص.
عاطفياً: لا تبحث عن الارتباط السريع وتعيش مع من تحب ، وجمال اللحظات وروعتها ومشاعرها.
صحياً: الأفضل بينهما ، طبِّق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج العذراء الأثنين 29/3/2021
مهنياً: يعتبر القمر في برج الحمل مفترق طرق في وقت سابق من هذا العام ، لكن الحالة المزاجية غامضة إلى حد ما.
عاطفياً: أنت تقرر الأشياء ، وتحقق النجاح ، وتقع في الحب ، وتعبر عن نواياك لشريكك ولا تملقه.
صحياً: تستعيد قوتك وموقعك في الساحة ، وتثبت وجودك وتتغلب على معظم العقبات والقيود.
حظك اليوم برج الميزان الأثنين 29/3/2021
مهنياً: يلوح في الأفق مستقبل جيد ، لكن هناك خطوات مهمة لم يتم اتخاذها بعد
عاطفياً: يبدو أن الاستقرار العاطفي هو موضوع اليوم ، وهذا يدل على درجة التفاهم في مختلف القضايا.
صحياً: يجب عليك اتباع التعليمات الطبية في جميع الأوقات للحفاظ على لياقتك ، وليس فقط لمدة يومين أو ثلاثة أيام.
حظك اليوم برج العقرب الأثنين 29/3/2021
مهنياً: أنصحك بتجنب المواجهة والمناقشات غير المثمرة في العمل اليوم ، لأن النتائج يمكن أن تكون سلبية.
عاطفياً: تكمن قوتك في سرعة حدسك والقدرة على إقناع شريكك ، مما يسهل عليك تحقيق علاقات ناجحة للغاية.
صحياً: تحصل على الكثير من الطاقة من ثقتك بنفسك وقدرتك على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
حظك اليوم برج القوس الأثنين 29/3/2021
من الناحية المهنية ، يكون لك تأثير كبير على زملائك بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك بالرغم من بعض الثغرات.
عاطفياً: لا تخاطر بالعلاقة التي حققتها أخيرًا ، لأن الأشياء يمكن أن تؤثر عليك سلبًا ، وستدفع ثمن اندفاعك المفرط.
صحياً: كن حذرًا للغاية عند صعود الدرج بين الدروس في العمل ، لأن هذا قد يوقعك في مشكلة.
حظك اليوم برج الجدي الأثنين 29/3/2021
مهنياً: علم الفلك اليوم يفتح أمامك رؤية جديدة ، لذا توقع بعض اللبس وتجنب القرارات المتسرعة.
عاطفياً: الأحداث يمكن أن تفاجئك بسرور وتريحك من نواياك فيما يتعلق بشريكك وتتهمه بالغش
صحياً: لن تتعرف على الإخفاقات والتراجعات في تنفيذ برنامجك الصحي ، بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الآخرون إثناءك عن القيام بذلك.
حظك اليوم برج الدلو الأثنين 29/3/2021
مهنياً: يمكنك بيع الممتلكات الخاصة بك أو التفكير في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في نفس الوقت.
عاطفياً: اليوم تستغل الكثير من الفرص الذهبية لتفيد العلاقة مع شريكها.
صحياً: أنت تقاتل في الخطوط الأمامية للتخلص من المشاكل الصحية ، وبإرادتك القوية ستنجح في ذلك.
حظك اليوم برج الحوت الأثنين 29/3/2021
مهنياً: يعدك القمر في برج الحمل ثم في برج الثور بمكاسب ومهارات مالية لمساعدتك مهنياً.
عاطفياً: الضغط الذي تتعرض له يجعلك تتصرف بعنف تجاه من تحب ، فكن حنونًا ولطيفًا معه.
صحياً: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك تسمى الرشاقة والحيوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 29-3-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.