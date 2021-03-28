حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 29-3-2021

حظك اليوم برج الحمل الأثنين 29/3/2021

مهنياً: وجود القمر في برجك عزيزي برج الحمل يعني التجديد في منطقة ما.

عاطفياً: المعاملة الجيدة لشريكك لها عواقب إيجابية ، وتلاحظها على وجوههم.

صحياً: لا تهمل صحتك ، فهذا كنز عظيم لا يقدر بثمن لمستقبل صحي.

حظك اليوم برج الثور الأثنين 29/3/2021

من الناحية المهنية ، يخلق القمر في المنزل الثاني عشر جوًا متناقضًا من العمل الجاد والوهم.

عاطفياً: قد تواجه بعض الصعوبة في علاقة عاطفية وقد تكون جادًا أو وقحًا مع شريكك ، فكن يقظًا.

صحياً: حاول استخدام عطلة نهاية الأسبوع للذهاب في نزهة في الطبيعة لجعل حياتك أسهل.

حظك اليوم برج الجوزاء الأثنين 29/3/2021

مهنياً: لقد ربحت قضية أو ربحت جائزة وتميل إلى مناقشة القرض أو التمويل أو الدعم لمشروع كبير.

عاطفياً: شريكك بجوارك ، ما الذي تخاف منه؟ حاول تحقيق أقصى استفادة من الموقف لتحقيق الفوائد التي طال انتظارها.

صحياً: أنت من يتخذ قرارات عملية وصحيحة عاطفياً ، لكنك تفشل بطريقة ما على المستوى الصحي.

حظك اليوم برج السرطان الأثنين 29/3/2021

مهنياً: اجمع المعلومات وحاول تحقيق نتائج واضحة ولكن تجنب اللبس والمشاكل.

عاطفياً: عامل شريكك بهدوء ، عبر له بأفكارك وحذره من ضرورة الحذر من الملاحقين الأشرار.

صحياً: يمكنك أن تقول بينك وبين نفسك أنك لست بحاجة إلى ممارسة الرياضة ، لكن الأيام ستظهر لك أن تفكيرك خاطئ.

حظك اليوم برج الأسد الأثنين 29/3/2021

مهنياً: حدث تقدم كبير في علم الفلك في هذا اليوم ، لذا حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص.

عاطفياً: لا تبحث عن الارتباط السريع وتعيش مع من تحب ، وجمال اللحظات وروعتها ومشاعرها.

صحياً: الأفضل بينهما ، طبِّق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج العذراء الأثنين 29/3/2021

مهنياً: يعتبر القمر في برج الحمل مفترق طرق في وقت سابق من هذا العام ، لكن الحالة المزاجية غامضة إلى حد ما.

عاطفياً: أنت تقرر الأشياء ، وتحقق النجاح ، وتقع في الحب ، وتعبر عن نواياك لشريكك ولا تملقه.

صحياً: تستعيد قوتك وموقعك في الساحة ، وتثبت وجودك وتتغلب على معظم العقبات والقيود.

حظك اليوم برج الميزان الأثنين 29/3/2021

مهنياً: يلوح في الأفق مستقبل جيد ، لكن هناك خطوات مهمة لم يتم اتخاذها بعد

عاطفياً: يبدو أن الاستقرار العاطفي هو موضوع اليوم ، وهذا يدل على درجة التفاهم في مختلف القضايا.

صحياً: يجب عليك اتباع التعليمات الطبية في جميع الأوقات للحفاظ على لياقتك ، وليس فقط لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

حظك اليوم برج العقرب الأثنين 29/3/2021

مهنياً: أنصحك بتجنب المواجهة والمناقشات غير المثمرة في العمل اليوم ، لأن النتائج يمكن أن تكون سلبية.

عاطفياً: تكمن قوتك في سرعة حدسك والقدرة على إقناع شريكك ، مما يسهل عليك تحقيق علاقات ناجحة للغاية.

صحياً: تحصل على الكثير من الطاقة من ثقتك بنفسك وقدرتك على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

حظك اليوم برج القوس الأثنين 29/3/2021

من الناحية المهنية ، يكون لك تأثير كبير على زملائك بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك بالرغم من بعض الثغرات.

عاطفياً: لا تخاطر بالعلاقة التي حققتها أخيرًا ، لأن الأشياء يمكن أن تؤثر عليك سلبًا ، وستدفع ثمن اندفاعك المفرط.

صحياً: كن حذرًا للغاية عند صعود الدرج بين الدروس في العمل ، لأن هذا قد يوقعك في مشكلة.

حظك اليوم برج الجدي الأثنين 29/3/2021

مهنياً: علم الفلك اليوم يفتح أمامك رؤية جديدة ، لذا توقع بعض اللبس وتجنب القرارات المتسرعة.

عاطفياً: الأحداث يمكن أن تفاجئك بسرور وتريحك من نواياك فيما يتعلق بشريكك وتتهمه بالغش

صحياً: لن تتعرف على الإخفاقات والتراجعات في تنفيذ برنامجك الصحي ، بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الآخرون إثناءك عن القيام بذلك.

حظك اليوم برج الدلو الأثنين 29/3/2021

مهنياً: يمكنك بيع الممتلكات الخاصة بك أو التفكير في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في نفس الوقت.

عاطفياً: اليوم تستغل الكثير من الفرص الذهبية لتفيد العلاقة مع شريكها.

صحياً: أنت تقاتل في الخطوط الأمامية للتخلص من المشاكل الصحية ، وبإرادتك القوية ستنجح في ذلك.

حظك اليوم برج الحوت الأثنين 29/3/2021

مهنياً: يعدك القمر في برج الحمل ثم في برج الثور بمكاسب ومهارات مالية لمساعدتك مهنياً.

عاطفياً: الضغط الذي تتعرض له يجعلك تتصرف بعنف تجاه من تحب ، فكن حنونًا ولطيفًا معه.

صحياً: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك تسمى الرشاقة والحيوية.