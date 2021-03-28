انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. زيادة جديدة في سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28 مارس وتوقعات أسعار الدواجن في رمضان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل الزيادة الجديدة في سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28 من مارس الجاري في بورصة الدواجن، حيث أن الفراخ تعتبر شيئاً أساسياً عند ملايين الأسر المصرية، كما أن الدواجن هي بديل اللحوم عند ملايين الأسر في مصر، نظراً لارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 150 جنيه وخاصةً المدن.

زيادة جديدة في سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28 مارس

كما أن أسعار الدواجن تشهد تغيرات مستمرة على مدار اليوم، وربما تتغير أسعارها في اليوم الواحد نتيجة حالة السوق والعرض والطلب، وكمية الإستهلاك، ويتوقع التجار العاملين بسوق الدواجن ارتفاعاً في سعر الفراخ خلال الأيام القادمة وخلال شهر رمضان المبارك ليصل الكيلو إلى 30 جنيه أو أكثر، وهذا ما توقعه أيضاً رئيس شعبة الدواجن، مؤكداً أن الفراخ البيضاء سترتفع بنسبة 25% في رمضان.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28 مارس فجاءت وفق الأسعار التالية.

رئيس رابطة الدواجن: 27 جنيه للفراخ البيضا و33 جنيه للفراخ الساسو.

محمود الجداوي: 27 جنية للبيضاء و30 جنيه للساسو.

منير السقا: 27 جنيه للفراخ البيضا و33 جنيه للفراخ الساسو.

المنصورة للدواجن: 27 جنيه للفراخ البيضا و33 جنيه للفراخ الساسو.

محمد عادل: 27 جنيه للفراخ البيضا و33 جنيه للفراخ الساسو.

أما أسعار الكتكوت الابيض اليوم فقد شهد استقراراً في بعض الشركات وارتفاعاً في شركات أخرى، وجاء سعر الكتكوت وفق ما يلي: