نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. حادث تصادم عند عمارات العبور

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والمرج والمنيب.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر أيضا عند مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل والمتجه لكوبرى الدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر أيضا عند منطقة السندباد بسبب تركيب كوبرى مشاه فى اتجاه الكلية الحربية، كذلك أيضا عند عمارات العبور باتجاه صلاح سالم أمام بانورما أكتوبر بسبب حادث تصادم.