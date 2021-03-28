الاستغاثات الطبية تستجيب لـ والد طفل يعانى من كيس دهنى بالظهر

جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة والد الطفل "سعد.ش"، والذى يبلغ من العمر عامين، ويقيم بمحافظة المنيا، حيث يعانى من كيس دهنى كبير الحجم أسفل الظهر، ويحتاج إلى تدخل جراحى على نفقة التأمين الصحى.





على الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتى أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الدمرداش للتقييم والمناظرة، وبالفعل تم التواصل مع الدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم التجميل بكلية طب جامعة عين شمس وإعلامه بالحالة وتمت الإفادة بضرورة إرسال الحالة لعرضها على أساتذة قسم جراحة التجميل وأساتذة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الدمرداش. وبعد العرض تم التنسيق مع مدير الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى لاستخراج بطاقة وكارنيه صحى للطفل، وتم حجز الحالة وإجراء الجراحة المطلوبة لها وتم خروج الطفل بعد تحسن حالته. وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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