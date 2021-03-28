سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 28 مارس وأسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الكتكوت الابيض اليوم الاحد 28 مارس 2021، وذلك بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الدواجن اليوم، والتي شهد ارتفاعاً في الأسعار، وسط توقعات باستمرار هذه الزيادة حتى شهر رمضان، نظراً للإقبال على شراء الفراخ في هذه الأيام من الأهالي لتأمين استهلاكهم خلال الشهر الكريم.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 28 مارس وأسعار الدواجن

والكتاكيت في السوق المصري تنقسم إلى قسمين، كتاكيت شركات، وتمثل نحو 70% من الكتاكيت في السوق المصري، وكتاكيت قطعان وتمثل 30% من السوق، كما يوجد فرق كبير بين أسعا كتكوت قطعان الأهالي وكتكوت الشركات، وذلك بحسب كمية الإنتاج والبيع والإستهلاك، كما تشهد أسعار الكتكاكيت تغيرات مستمرة في الأسعار بحسب العرض والطلب شأنها كشأن أي سلعة في السوق.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 28 مارس في الشركات فقد جاء كما في الأسعار التالية:

شركة الوادي: 10.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن: 10.25.

شركة الوطنية: 11.5 جنيه.

شركة السيد زكريا: 10 جنيه.

منير السقا: 7 جنيه.

شركة المراعي: 8.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 12 جنيه.

الفيروز: 9.25 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعاص في الأسعار اليوم الأحد 28 مارس، وجاءت اأسعار في البورصات المختلفة وفق الآتي.