رئيس الوزراء العراقى : مصر نجحت فى محاربة الفساد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إنه تقرر تأجيل القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق والتى كان من المقرر انعقادها هذه الأيام، وذلك بسبب ظروف حادث قطارى سوهاج.





وأضاف الكاظمى، خلال حوار مع الإعلامى عمرو أديب مساء السبت، أن العراق يحتاج للتكامل مع مصر لما له من إمكانيات كبيرة. وأكد رئيس الوزراء العراقى، أن مصر نجحت فى محاربة الفساد، وفى تقليل اعتماد المواطن المصرى على الدولة، بالاعتماد على القطاع الخاص، وحققت مصر نجاحا كبيرا فى توفير التعليم وفى ملف التعمير، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها بالحكمة والصبر نجحت، والعراق بإمكانه الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية فى كثير من المجالات.

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