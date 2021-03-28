السكة الحديد تستقبل آخر 10 جرارات أمريكية جديدة خلال الأسبوع الجارى

الأخبار الأحد، 28 مارس 2021 09:33 صـ بتوقيت القاهرة الأحد، 28 مارس 2021

دوت الخليج

أكدت هيئة السكة الحديد أنه متوقع وصول الدفعة الأخيرة من صفقة الجرارات الأمريكية وتضم 10 جرارات جديدة إلى ميناء الإسكندرية خلال الأسبوع الجارى، بعدما تأجل وصولها بسبب تأخر شحنها من أمريكا يوم 2 مارس الجارى. و وصل حتى الآن 100 جرار من صفقة الجرارات الأمريكية على 5 دفعات، وذلك ضمن تعاقد الهيئة على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية. وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة. يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار.